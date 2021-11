Après son entrée en lice impec­cable, Novak Djokovic a abordé plusieurs sujets en confé­rence de presse. S’il s’est dit toujours partant pour repré­senter son pays, le numéro 1 mondial a exprimé sa décep­tion de jouer à huis clos à Innsbruck, en Autriche. Il a quand même assuré comprendre cette décision.

« La dernière chose que nous voulions, c’était d’en­tendre qu’il n’y aurait personne dans les gradins. Le public est une partie essen­tielle de ce sport et nous avons la respon­sa­bi­lité, en tant qu’ath­lètes profes­sion­nels, de faire le spec­tacle, mais il y a des choses beau­coup plus impor­tantes que cela. La santé et la vie des gens passent toujours en premier, beau­coup de gens se battent dans des situa­tions diffi­ciles et je prie pour que nous surmon­tions collec­ti­ve­ment tout cela », a déclaré Novak Djokovic, qui rejouera avec la Serbie ce samedi après‐midi face à l’Allemagne.