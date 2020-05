Ce jour, dans un papier s’inscrivant dans une série intitulée Monaco, terre de Sports, notre confrère Franck Ramella du journal L’Equipe explique avec talent pourquoi et comment la principauté de Monaco est devenue une terre de tennis.

C’est Björn Borg qui a été le premier champion à s’y installer. Depuis, vu les avantages multiples, d’autres ont suivi le mouvement comme Boris Becker en son temps. Aujourd’hui, on y retrouve David Goffin, Félix Auger-Aliassime et bien sûr Novak Djokovic.

D’ailleurs le Serbe est très impliqué dans la vie notamment du Country Club qui organise le Masters 1000 en avril. On apprend qu’il a notamment financé une partie des courts qui ont été refaits en dur comme l’explique Benjamin Balleret, citoyen monégasque : « Quand l’ATP a refait les courts en dur, il a participé financièrement. Surtout il voulait aider la nation. »

Aider la nation ? Plus tard dans le papier, Benjamin qui est le coach de Pierre-Hugues Hebert est encore plus précis : « Novak me l’a dit personnellement, il aurait bien aimé rejoindre notre équipe de Coupe Davis. » La « bombe » est lancée…