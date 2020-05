Lors de son live sur Instagram, un fan a eu le « toupet » de demander à Novak Djokovic et Maria Sharapova s’ils avaient eu l’occasion de jouer un match en « état d’ébriété ». Si la Russe n’a pas répondu, le numéro 1 mondial a expliqué son aventure de 2011. « Je venais de gagner Wimbledon et je dois dire que j’avais bien fêté ça. Derrière, on affrontait la Suède en Coupe Davis et comme je savais que je n’étais pas dans une grande forme, j’avais vraiment demandé à ne pas jouer un match durant ce week-end et ceci afin de me lâcher un peu. Au final, j’ai été aligné à ma surprise générale en double avec mon ami de toujours Zimonjic. Je n’étais pas très frais et je me souviens que sur le court j’avais vraiment un peu de mal à être efficace, à être aussi efficace que d’habitue (rires). » La Serbie avait perdu le double mais s’était imposée 4-1 en quart de finale.