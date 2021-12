La Serbie qui est clai­re­ment ressus­citée affronte donc le Kazakhstan qui présente de vraies qualités comme l’a expliqué Novak Djokovic.

« Ils ont été premiers de leur groupe sans trem­bler. Bublik est toujours un joueur dange­reux avec un super service, une frappe de balle puis­sante et de qualité. Kukushkin est leur joueur dit d’ex­pé­rience car cela fait long­temps qu’il défend les couleurs de son pays. Je me souviens d’un duel de plus de 5 heures face à lui (NDLR : En 2016 en Coupe Davis, victoire de Novak : 6–7, 7–6, 4–6, 6–3, 6–2). En double, leur équipe est aussi solide. Pour toutes ces raisons, il ne faut surtout pas sous estimer cette équipe d’au­tant que l’on est telle­ment heureux d’être encore dans la compétition »

Le match entre la Serbie et le Kazakhstan débute à 16H. L’inconnue côté serbe est de savoir qui sera aligné en numéro 2 : Lajovic, Krajinovic ou Kecmanovic ?