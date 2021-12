La Serbie affronte donc la Croatie et l’enjeu n’est pas mince puis­qu’il s’agit d’ac­céder à la finale de la compé­ti­tion. Tous les spécia­listes font la même analyse.

Si la Serbie veut l’emporter, il faudra qu’elle gagne les deux simples car la paire de double croate semble injouable.

C’est aussi ce que pense malgré tout Novak Djokovic : « C’est vrai qu’il y a une grande riva­lité avec la Croatie et que ce match a un sens supplé­men­taire pour nous. Il y a toujours une pres­sion et une moti­va­tion supplé­men­taires pour gagner. Je connais très bien Cilic, Gojo est l’une des plus grosses surprises du tournoi et ils ont la meilleure paire de double au monde »

L’inconnu sera donc de savoir quel joueur sera désigné en numéro 2 chez les Serbes.

Troïcki a aligné Krajinovic pour la première rencontre, Lajovic pour la deuxième et Kecmanovic pour la 3ème…Seul Lajovic a rapporté un point à son équipe.

La demi‐finale débute ce vendredi à 16 heures.