Avec ce nouveau format, le point du double est devenu plus décisif que par le passé. C’est plutôt logique puis­qu’il repré­sente 1⁄ 2 de la victoire contre 1⁄ 3 dans l’an­cienne formule.

L’exemple de la Croatie en finale est plus que démons­tratif. La Paire Mektic/Pavic garantie presque un point à chaque rencontre telle­ment leur niveau est élevé. Il faut dire qu’il s’agit de vrais spécia­listes et non d’une équipe impro­visée. A ce niveau, dans cette compé­ti­tion, c’est la clé du succès.

Novak en a conscience, il a même insisté sur ce point lors d’une prise de paroles faite auprès des médias de son pays : « Nous avons besoin d’une paire de double qui joue long­temps ensemble, sinon, chacun de ces matches deviendra la conquête de l’Everest de notre part » a déclaré Nole à Okko Sport.