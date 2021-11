Arrivé ce mardi avec l’équipe de Serbie sur les instal­la­tions autri­chiennes de Innsbruck, Novak Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse en affi­chant une très grande moti­va­tion. Placée dans le groupe du pays hôte, l’Autriche, ainsi qu’avec une Allemagne sans Alexander Zverev, l’équipe serbe a toute les chances de se quali­fier pour les demi‐finales qui auront lieu à Madrid.

« Nous abor­dons cette nouvelle oppor­tu­nité de jouer ensemble avec une grande moti­va­tion. Nous sommes de grands amis en dehors du terrain et l’al­chimie de l’équipe est imbat­table. J’ai pu m’en­traîner hier (mardi) et je suis très motivé pour cet événe­ment, quelle que soit la durée de la saison. Nous avons une équipe très complète, avec un spécia­liste du double comme Nikola Cacic, ce qui est essen­tiel dans ce format. Je vais peut‐être jouer en double, mais l’im­por­tant est d’y aller pas à pas. Nous ne pouvons sous‐estimer personne car la marge d’er­reur est très faible dans ce format de compé­ti­tion. Nous voulons gagner et nous concen­trer sur nous‐mêmes, nous sommes très enthou­siastes à l’idée d’aller cher­cher le titre. »