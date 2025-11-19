Bien que la Serbie ne soit pas qualifiée pour les phases finales de la Coupe Davis à Bologne et qu’il ait mis un terme à sa saison après son sacre à Athènes le 8 novembre, Novak Djokovic a tout de même fait le déplacement en Italie.
Le joueur aux 24 titres du Grand Chelem a assisté à une cérémonie rendant hommage à son mentor, Nikola Pilic, disparu en septembre dernier. Pilic, figure majeure du tennis international, avait remporté la Coupe Davis à cinq reprises en tant que capitaine, dont le titre historique avec la Serbie en 2010.
Novak Djokovic, in Bologna to honour his mentor, Niki Pilic 🫶#DavisCup pic.twitter.com/AUBH3foqPk— Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2025
Boris Becker, Ivan Ljubicic ou encore Viktor Troicki étaient également présents pour saluer sa mémoire.
