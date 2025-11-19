AccueilCoupe DavisDjokovic présent à Bologne pour une raison particulière
Djokovic présent à Bologne pour une raison particulière

Bien que la Serbie ne soit pas quali­fiée pour les phases finales de la Coupe Davis à Bologne et qu’il ait mis un terme à sa saison après son sacre à Athènes le 8 novembre, Novak Djokovic a tout de même fait le dépla­ce­ment en Italie.

Le joueur aux 24 titres du Grand Chelem a assisté à une céré­monie rendant hommage à son mentor, Nikola Pilic, disparu en septembre dernier. Pilic, figure majeure du tennis inter­na­tional, avait remporté la Coupe Davis à cinq reprises en tant que capi­taine, dont le titre histo­rique avec la Serbie en 2010.

Boris Becker, Ivan Ljubicic ou encore Viktor Troicki étaient égale­ment présents pour saluer sa mémoire.

