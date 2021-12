Après avoir sauvé et fina­le­ment qualifié presque à lui tout seul la Serbie pour les demi‐finales de la Coupe Davis, Novak Djokovic s’est présenté en confé­rence de presse avec le senti­ment du devoir accompli. Interrogé sur sa réelle moti­va­tion pour jouer ce genre d’évè­ne­ments, le numéro 1 mondial a une fois de plus évoqué la fierté qu’il avait de repré­senter son pays.

« J’ai toujours parlé de l’im­por­tance des Grands Chelems, mais je ne sais pas si vous l’avez vu ou entendu, mais quand je disais quelles étaient les plus grandes prio­rités pour moi à ce stade de ma carrière, j’ai toujours dit que c’étaient les Grands Chelems et jouer pour l’équipe natio­nale. Ce sont les deux objec­tifs les plus impor­tants pour moi. Je ressens telle­ment de moti­va­tion, et je suis inspiré de faire partie de cette équipe. Tant que je serai en bonne santé, je serai toujours là pour le capi­taine et dispo­nible pour l’équipe de Serbie. J’aime vrai­ment les tour­nois d’équipe comme la Coupe Davis, qui est une des compé­ti­tions les plus histo­riques que nous avons dans notre sport indi­vi­duel. La Coupe Davis, comme l’ATP Cup, provoquent les plus belles émotions en moi. Je suis toujours très motivé pour jouer sous les couleurs de la Serbie. Bien sûr, cela signifie beau­coup pour moi person­nel­le­ment, mais je pense que pour nous tous dans ce groupe. »