Numéro 23, Spécial Roland-Garros, Novak Djokovic vient de réaliser un début de saison de dingue puisqu’il a remporté tous les tournois auxquels il a participé : Open d’Australie (contre Murray), Dubaï (contre Federer en finale), Indian Wells (contre Nadal en finale), Miami (contre Nadal en finale), Belgrade (contre Lopez en finale), Madrid (contre Nadal en finale), Rome (contre Nadal en finale). Il arrive donc à Roland-Garros, invaincu, avec une confiance de fou, confiance acquise notamment grâce à un autre succès plus lointain mais très important pour lui. C’était en décembre 2010 à Belgrade pour la finale de la Coupe Davis remportée face à la France. Pour Nole, c’est ce succès qui a été le point de départ du nouveau Djokovic.

La question

Cette victoire en Coupe Davis t’a vraiment lancé comme un boulet de canon..

Oui, tout a probablement commencé lors de cette finale à Belgrade. Ce titre, c’était le sentiment le plus incroyable et le plus fort que j’ai jamais ressenti sur un court de tennis. Individuellement, j’ai gagné deux Grands Chelems. On peut les considérer comme étant mes plus grands résultats. Mais on ne peut pas les comparer au titre acquis en Coupe Davis. En fait, la Coupe Davis est incomparable. Tu ne joues pas pour toi, mais pour tout un pays. Il y a dix personnes du staff sur le banc qui te supportent à chaque point. Mieux ensuite, le succès se partage avec tout le monde. C’est juste énorme. Cela m’a donné beaucoup d’énergie positive, un vrai boost. J’avais encore plus faim après ce titre. L’intersaison a été vraiment courte, mais j’ai réussi à être très vite performant. Cela montre à quel point cette victoire est cruciale dans ma carrière. C’est un tournant, un point de passage, après ce week-end de folie, j’ai entamé une série incroyable en pratiquant le meilleur tennis de ma vie, même si ma vie n’est pas encore finie (rires).