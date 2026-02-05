AccueilCoupe DavisDraper enfin de retour : "Je pense que je suis meilleur qu'il...
Coupe Davis

Draper enfin de retour : « Je pense que je suis meilleur qu’il y a six mois »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

178

Après de longs mois d’ab­sence, Jack Draper est enfin sur les courts. Il a décidé de revenir en douceur en défen­dant les couleurs de son pays en Coupe Davis. La Grande‐Bretagne affronte la Norvège à Oslo. Une équipe de Norvège délaissée par Casper Ruud qui a du déclarer forfait car il est devenu père depuis peu. 

« Je travaille dur, je m’en­traîne bien, je pense que je suis meilleur qu’il y a six mois. Maintenant, j’ai besoin de jouer des matchs, le tennis est un sport de confiance, un sport où l’on s’amé­liore au fur et à mesure que l’on parti­cipe à des compé­ti­tions. J’ai pris le temps de revenir, j’es­père donc revenir plus fort »

Le retour de Jack est une vraie bonne nouvelle pour le circuit car il a l’âge mais aussi le tennis pour aller titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Si à Oslo, ce sera un test, son « vrai » retour sera sur le circuit.

Publié le jeudi 5 février 2026 à 12:16

