Après de longs mois d’absence, Jack Draper est enfin sur les courts. Il a décidé de revenir en douceur en défendant les couleurs de son pays en Coupe Davis. La Grande‐Bretagne affronte la Norvège à Oslo. Une équipe de Norvège délaissée par Casper Ruud qui a du déclarer forfait car il est devenu père depuis peu.
« Je travaille dur, je m’entraîne bien, je pense que je suis meilleur qu’il y a six mois. Maintenant, j’ai besoin de jouer des matchs, le tennis est un sport de confiance, un sport où l’on s’améliore au fur et à mesure que l’on participe à des compétitions. J’ai pris le temps de revenir, j’espère donc revenir plus fort »
Le retour de Jack est une vraie bonne nouvelle pour le circuit car il a l’âge mais aussi le tennis pour aller titiller Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Si à Oslo, ce sera un test, son « vrai » retour sera sur le circuit.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 12:16