Belle surprise de cette édition 2021 de la Coupe Davis, la Suède, ancienne grande nation de tennis dans les années 70 et 80, était depuis des années au fond du gouffre. Et grâce au capi­taine Robin Soderling et aux frères Ymer, tous les deux alignés en simple, l’équipe suédoise est parvenue jusqu’en quart de finale où elle a même fait douter la toute puis­sante Russie.

Pour l’aîné des Ymer, Elias, ce résultat prouve que le pays de Bjorn Borg est sur le bon chemin. « Après avoir entendu pendant de nombreuses années que le tennis suédois était nul, je pense que notre équipe est un peu plus forte main­te­nant après avoir atteint les quarts de finale. Je ne pense pas qu’il y a encore des équipes qui pensent pouvoir nous battre faci­le­ment. Nous avons gagné le respect des autres pays en attei­gnant les quarts de finale, un tour que la Suède n’avait pas joué depuis très long­temps. Je dirais que nous sommes sur la bonne voie. »