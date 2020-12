Le 223ème mondial Elliot Benchetrit ne représentera plus la France. Il a annoncé qu’il jouerait pour le Maroc, le pays natal de son père, dès le début de l’année 2021, avec la Coupe Davis et les Jeux Olympiques en ligne de mire. Une revirement assez rare dans le monde du tennis, alors que ce genre de décisions est plus commun dans d’autres sports.

