Boris Becker est un nostalgique et les compétitions par équipes lui tiennent à cœur. Interrogé par Ubitennis, l’ancien joueur allemand espère qu’on arrivera à trouver une meilleure date à la Coupe Davis et tance, un peu, la Laver Cup de Roger Federer : « Je suis un vieux sportif qui aime toutes les compétitions par équipes. Un vieux sportif qui ne se soucie pas de la Laver Cup mais qui comprend que c’est le moins important des tournois par équipes et qu’elle occupe un espace sur le calendrier préjudiciable à la Coupe Davis. La Coupe Davis ne peut pas avoir lieu en seulement 7 jours. Si j’étais Roger Federer, je dirais logiquement que la Laver Cup est la meilleure de toutes les compétitions. Mais d’un point de vue externe, je pense que la Coupe Davis est le plus important et ils doivent bien décider comment la mettre sur le calendrier. »