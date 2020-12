La nomination de Victor Troicki au poste de capitaine de l’équipe de Serbie fait jaser. Son prédécesseur, Nenad Zimonjic, se sent trahi après son licenciement. « Je suis très surpris par la décision des joueurs de me démettre de mes fonctions de capitaine. Une date limite avait été fixée pour le dépôt des candidatures. Cette date était le 24 octobre et la fédération m’avait dit que j’avais été le seul candidat, a-t-il d’abord pesté dans des propos rapportés par espreso.rs. Cependant, le 1er novembre, je reçois un appel de Troicki dans lequel il déclare que les joueurs se sont rencontrés à Paris et ont dit qu’ils préféraient que ce soit lui l’entraîneur. J’ai appris par la suite que la grande majorité des joueurs serbes avaient envoyé une lettre signée à la fédération pour demander ma démission »

Et malgré toute l’importance de Novak Djokovic dans le tennis serbe, il n’aurait pas pris part à cette décision. Kecmanovic, Krajinovic, Djere et Lajovic en seraient à l’origine.