Malgré sa très belle victoire face à Peter Gojowczyk ce mardi lors du premier match de la rencontre entre la Grande‐Bretagne et l’Allemagne (6–2, 6–1), Daniel Evans n’a pas pu empê­cher la défaite des siens après un double décisif extrè­me­ment serré.

En confé­rence de presse d’après match, l’Anglais a remis en cause un point du règle­ment qui permet au capi­taine de changer de joueur pour le premier match une heure avant la rencontre, le deuxième duel oppo­sant obli­ga­toi­re­ment les deux numéros 1 de chaque équipe.

« C’est en quelque sorte la beauté de cette compé­ti­tion. Mais je ne pense pas que ce soit parti­cu­liè­re­ment juste pour le numéro 2 de pouvoir le changer une heure avant le match. Je pense qu’il devrait être choisi la veille, à mon avis. Mais c’est mon opinion. Il faut faire avec ces choses‐là. Je ne peux pas me préparer à jouer contre deux personnes. Je ne peux pas faire tout ça la veille. Nous avions deviné que ce serait Koepfer, alors je me suis préparé à jouer contre Koepfer. Pour la qualité du tennis de l’évé­ne­ment, je pense que cela devrait être décidé la nuit précé­dente. Je pense simple­ment que ce serait un peu mieux pour la prépa­ra­tion et tout le reste. Mais d’un autre côté, c’est plutôt cool de pouvoir remplacer quel­qu’un et c’est une façon diffé­rente de voir les choses. Tout dépend de la façon dont on le voit. »