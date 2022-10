Un mois après l’éli­mi­na­tion de la Grande‐Bretagne en phase de groupes de la Coupe Davis, après avoir terminé derrière les Pays‐Bas et les Etats‐Unis, Daniel Evans a dit tout ce qu’il avait sur le coeur dans des propos assez forts, accordés à inews. Le 26e mondial regrette de ne jamais avoir été choisi pour jouer en double.

« C’est vrai­ment ennuyeux. C’est déce­vant. Pour être franc, c’est aussi un peu insul­tant de n’avoir jamais été choisi pour jouer en double en Coupe Davis. Je m’adresse le plus genti­ment possible aux gars du double, il n’y a rien contre eux, mais je n’ai pas besoin de jouer en double sur le circuit pour prouver que je suis bon en double. Quand je le fais, je m’en sors norma­le­ment bien. Je pense que nous devons regarder au‐delà des clas­se­ments de double pour une rencontre de Coupe Davis et si un style de jeu convient ou non, nous devrions peut‐être choisir d’autres personnes. C’est frus­trant comme je l’ai dit, et un peu insul­tant aussi. Peut‐être que je devrais avoir une conver­sa­tion et m’as­seoir, et si Smith veut suivre une autre voie, alors c’est entiè­re­ment son choix. C’est le capi­taine. C’est déce­vant, surtout pour l’équipe. Je ne veux pas jouer pour moi. Je veux jouer parce que je pense que c’est le mieux pour l’équipe », a râlé Evans.