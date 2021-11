Daniel Evans a un gros caractère.

Et à en croire ses récentes décla­ra­tions en confé­rence de presse, ce n’est pas forcé­ment le cas de ses coéqui­piers, excepté le numéro 1 de l’équipe britan­nique, Cameron Norrie.

Evans a fait quelques confi­dences, notam­ment sur la fameuse mous­tache censée porter chance, que Joe Salisbury et Neal Skupski ne veulent pas se faire. « Norrie l’a fait (la mous­tache) mais les autres sont trop gênés. La dernière fois que Norrie et moi étions dans l’équipe, nous l’avons fait et nous avons gagné, alors j’ai dit ‘allez, on y va’. Les autres sont trop ennuyeux et timides », a lâché Daniel Evans avec le sourire.

A noter que la Grande Bretagne, qui a terminé devant la France en phase de poules, dispute son quart de finale mardi contre l’Allemagne.