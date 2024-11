Malmené par Botic Van De Zandschulp lors du premier match de la rencontre des quarts de finale de la Coupe Davis entre l’Espagne et les Pays‐Bas (mené d’un set et d« un break), Rafael Nadal manque clai­re­ment de consis­tance dans son jeu et de vitesse dans ses déplacements.

Aux commen­taires du match sur Bein Sports, Fabrice Santoro a tenu à insister sur ce dernier point.

« Je trouve que c’est trop facile pour le Néerlandais de faire la diffé­rence, au service ou à l’échange, face à un Rafael Nadal beau­coup trop lent dans ses déplacements. »