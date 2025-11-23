Invité à s’ex­primer sur le fameux coup entre les jambes manqué par Corentin Moutet lors de sa défaite face à Collignon à l’oc­ca­sion du premier match du quart de finale de Coupe Davis face la Belgique, Fabrice Santoro s’est montré indul­gent avec le joueur fran­çais. Des propos recueillis sur BeinSports.

« Sur le coup, je vais envie de dire à Corentin : ‘Tu n’as pas le droit’. Mais après, Corentin est aujourd’hui 35e mondial par rapport à cette diffé­rence, cette parti­cu­la­rité et tout ce qu’il repré­sente avec ce tennis diffé­rent qui nous fait plaisir à voir, que ce soit à Bercy, Roland‐Garros ou ailleurs. j’au­rais préféré qu’il le tente à Tokyo plutôt qu’avec le survê­te­ment de l’équipe de France où il y a une respon­sa­bi­lité diffé­rente. Maintenant, ce qui me dérange avec ce coup, c’est qu’il y a un avant et un après. Après ce coup manqué, ça été l’ava­lanche derrière, avec la double faute, la volée facile. C’est un coup manqué qui l’a désta­bi­lisé parce qu’il y a eu au fond de lui, j’ima­gine, une culpa­bi­lité, il a dû cogiter : ‘mais pour­quoi j’ai fait ça, et main­te­nant c’est un match diffé­rent, je n’ai pas le droit de faire ça à mon équipe’. Car c’est un garçon très intel­li­gent. Donc c’est cette culpa­bi­lité qui l’a empêché de jouer son meilleur tennis sur la fin de deuxième manche et pendant le troi­sième set. Quand on a cette audace de tenter dans un moment aussi impor­tant un coup, malheu­reu­se­ment on n’a pas le droit de le rater. Zinédine Zidane a réussi sa panenka en finale de Coupe du Monde en 2006, ça tape la barre trans­ver­sale, ça rebondit 20 centi­mètres à l’in­té­rieur du but. S’il l’avait raté, c’est 68 millions de fran­çais qui l’au­raient critiqué. Donc si tu le retentes Corentin, faut le réussir. »