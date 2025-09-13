Sur le plateau de BeIN Sports après la qualification de la France pour la phase finale de la Coupe Davis, Fabrice Santoro n’a pas hésité à employer le mot « exploit » pour qualifier la victoire décisive de Corentin Moutet (39e mondial) contre l’expérimenté Marin Cilic (aujourd’hui 60e).
« Marin Cilic est revenu à hauteur et a obtenu trois balles de 5–3 dans le deuxième set. Il a eu l’occasion de nous proposer une troisième manche à risque. Mais Corentin est resté solide, il a été fidèle à son plan de jeu, à savoir travailler son adversaire, varier les effets, les longueurs, être agressif à chaque fois qu’il en a eu l’occasion. Franchement bravo car c’est un véritable exploit réalisé par le Français. »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 18:36