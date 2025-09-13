AccueilCoupe DavisFabrice Santoro sur la victoire de Moutet contre Cilic : "Franchement bravo...
Coupe Davis

Fabrice Santoro sur la victoire de Moutet contre Cilic : « Franchement bravo car c’est un véri­table exploit réalisé par le Français »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

11
Tennis : Roland Garros 2023 - France -

Sur le plateau de BeIN Sports après la quali­fi­ca­tion de la France pour la phase finale de la Coupe Davis, Fabrice Santoro n’a pas hésité à employer le mot « exploit » pour quali­fier la victoire déci­sive de Corentin Moutet (39e mondial) contre l’ex­pé­ri­menté Marin Cilic (aujourd’hui 60e). 

« Marin Cilic est revenu à hauteur et a obtenu trois balles de 5–3 dans le deuxième set. Il a eu l’oc­ca­sion de nous proposer une troi­sième manche à risque. Mais Corentin est resté solide, il a été fidèle à son plan de jeu, à savoir travailler son adver­saire, varier les effets, les longueurs, être agressif à chaque fois qu’il en a eu l’oc­ca­sion. Franchement bravo car c’est un véri­table exploit réalisé par le Français. »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 18:36

Article précédent
Moutet, après sa victoire contre Cilic : « Je m’ex­cuse auprès de l’équipe croate s’il y a eu une injus­tice. Mais aujourd’hui, il n’y avait aucun moyen que je reparte sans un succès »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.