Sur le plateau de BeIN Sports après la quali­fi­ca­tion de la France pour la phase finale de la Coupe Davis, Fabrice Santoro n’a pas hésité à employer le mot « exploit » pour quali­fier la victoire déci­sive de Corentin Moutet (39e mondial) contre l’ex­pé­ri­menté Marin Cilic (aujourd’hui 60e).

« Marin Cilic est revenu à hauteur et a obtenu trois balles de 5–3 dans le deuxième set. Il a eu l’oc­ca­sion de nous proposer une troi­sième manche à risque. Mais Corentin est resté solide, il a été fidèle à son plan de jeu, à savoir travailler son adver­saire, varier les effets, les longueurs, être agressif à chaque fois qu’il en a eu l’oc­ca­sion. Franchement bravo car c’est un véri­table exploit réalisé par le Français. »