« Ils avaient mis les bouteilles (de cham­pagne) dans le vestiaire des Français, mais ils les ont vite remises dans le vestiaire des Suisses », avait lâché Stan Wawrinka en confé­rence de presse après la victoire de la Suisse contre la France en finale de la Coupe Davis 2014, disputée au stade Pierre‐Mauroy à Lille.

Ce « cham­brage » n’avait pas du tout été apprécié par les joueurs fran­çais (Richard Gasquet, Gaël Monfils et Julien Benneteau étaient les Bleus ayant été alignés) qui l’avaient fait savoir au prin­cipal inté­ressé alors qu’il se rendait aux toilettes lors de la soirée de fin de tournoi.

À l’oc­ca­sion des dix ans de ce sacre, la RTS a inter­rogé les acteurs suisses de cette victoire, parmi lesquels Roger Federer qui a donné son avis sur cette altercation.

« Tout le monde me féli­ci­tait pour la victoire de la Coupe Davis. Je crois qu’ils avaient décidé de me lancer toutes les fleurs et d’ignorer en fait Stan. Et je trou­vais ça assez salaud. On me disait : ‘Bravo Rog’, t’es incroyable.’ Et j’étais là : ‘Ok, je vois où vous voulez aller. C’est pour faire mal à Stan’. »