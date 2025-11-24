La méthode Coué utilisé par l’en­semble des personnes impli­quées dans ce format infâme de la Coupe Davis tourne chaque année à plein régime après une phase finale toujours aussi indigeste.

Feliciano Lopez, qui prend chaque année son chèque en tant que direc­teur de l’épreuve, a donc décidé d’en remettre une couche.

« Je pense que le fait que les meilleurs joueurs ne parti­cipent pas à tous les meilleurs tour­nois est quelque chose dont nous souf­frons tous. Le calen­drier est surchargé, marte­lait ce dimanche Feliciano Lopez, le direc­teur de l’épreuve. Mais la compé­ti­tion est entre de bonnes mains. Le format fonc­tionne. Les joueurs sont heureux. Nous avons proba­ble­ment assisté à certains des meilleurs matches de tennis de l’année ici à Bologne. La passion est toujours là… »