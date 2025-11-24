La méthode Coué utilisé par l’ensemble des personnes impliquées dans ce format infâme de la Coupe Davis tourne chaque année à plein régime après une phase finale toujours aussi indigeste. Feliciano Lopez qui prend chaque année son chèque a donc décidé d’en remettre une couche.
« Je pense que le fait que les meilleurs joueurs ne participent pas à tous les meilleurs tournois est quelque chose dont nous souffrons tous. Le calendrier est surchargé, martelait ce dimanche Feliciano Lopez, le directeur de l’épreuve. Mais la compétition est entre de bonnes mains. Le format fonctionne. Les joueurs sont heureux. Nous avons probablement assisté à certains des meilleurs matches de tennis de l’année ici à Bologne. La passion est toujours là… »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 11:10