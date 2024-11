Lors d’une inter­view accordée à AS, le direc­teur des phases finales de la Coupe Davis, Feliciano Lopez, a évoqué la diffi­culté de prendre sa retraite au bon moment après la défaite de Rafael Nadal mardi et l’éli­mi­na­tion de l’Espagne dès les quarts de finale.

« Le chan­ge­ment radical dans votre vie n’est pas assi­milé du jour au lende­main. Il faut s’y préparer. Il est très diffi­cile de prendre sa retraite en gagnant. Un seul, Pete Sampras, a gagné l’US Open et s’est retiré (en 2002). De plus, la défaite de Nadal a affecté d’autres personnes et c’est peut‐être pour cela qu’il a été plus affecté. David Ferrer et moi avions prévu notre retrait suffi­sam­ment à l’avance et, le moment venu, nous étions prêts. Dans mon cas, je n’ai pas eu de problèmes physiques et c’est pour cela que j’ai apprécié ce tournoi. J’ai pu battre plusieurs joueurs du Top 50 et c’était une réus­site. Vous pouvez décider quand et comment partir. C’est impor­tant. Pour Nadal, presque tout ce qu’il avait prévu cette année n’a pas fonc­tionné. C’est toujours diffi­cile. Vous devez accepter que ce que le tennis vous a donné. »