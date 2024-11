Alors que Rafael Nadal va faire ses adieux au tennis cette semaine lors des phases finales de la Coupe Davis à Malaga, et que l’Espagne affronte les Pays‐Bas en quarts de finale ce mardi, David Ferrer va devoir faire des choix forts.

Va‐t‐il aligner Rafa en simple, en double ou pas du tout ? C’est la grande ques­tion que tout le monde se pose et la pres­sion monte autour du capi­taine, ami de longue date de Nadal.

« C’est plus diffi­cile quand vous jouez au tennis, quand vous avez la pres­sion de jouer. En tant que capi­taine, vous devez prendre des déci­sions. Mais non, ce n’est pas diffi­cile, c’est une chance d’avoir de si bons joueurs. C’est plus diffi­cile d’un point de vue émotionnel, mais d’un point de vue personnel, je suis calme à cet égard », a déclaré Ferrer dans des propos rapportés par AS.

J‑1 !