Coupe Davis
Coupe Davis

Filippo Volandri, capi­taine de l’équipe d’Italie : « Sinner et Musetti nous ont tout de suite écrit. On a une conver­sa­tion d’équipe et ils n’ont jamais manqué à l’appel »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Malgré les absences notables de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti, l’Italie a remporté un troi­sième sacre consé­cutif en Coupe Davis, grâce aux victoires de Matteo Berrettini et Flavio Cobolli en finale face à l’Espagne. 

Dans des propos relayés par Ubitennis, le capi­taine italien, Filippo Volandri, a néan­moins souligné l’im­pli­ca­tion des absents. 

« Ils nous ont tout de suite écrit. On a une conver­sa­tion d’équipe et ils n’ont jamais manqué à l’appel. Mais aussi les autres : Darderi, Arnaldi… tous les éléments d’une même identité. »

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 13:49

