Malgré les absences notables de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti, l’Italie a remporté un troisième sacre consécutif en Coupe Davis, grâce aux victoires de Matteo Berrettini et Flavio Cobolli en finale face à l’Espagne.
Dans des propos relayés par Ubitennis, le capitaine italien, Filippo Volandri, a néanmoins souligné l’implication des absents.
« Ils nous ont tout de suite écrit. On a une conversation d’équipe et ils n’ont jamais manqué à l’appel. Mais aussi les autres : Darderi, Arnaldi… tous les éléments d’une même identité. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 13:49