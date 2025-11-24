Malgré les absences notables de Jannik Sinner et de Lorenzo Musetti, l’Italie a remporté un troi­sième sacre consé­cutif en Coupe Davis, grâce aux victoires de Matteo Berrettini et Flavio Cobolli en finale face à l’Espagne.

Dans des propos relayés par Ubitennis, le capi­taine italien, Filippo Volandri, a néan­moins souligné l’im­pli­ca­tion des absents.

« Ils nous ont tout de suite écrit. On a une conver­sa­tion d’équipe et ils n’ont jamais manqué à l’appel. Mais aussi les autres : Darderi, Arnaldi… tous les éléments d’une même identité. »