Tombeuse des Pays‐Bas en finale, l’Italie a réussi à conserver son titre en en Coupe Davis alors qu’elle avait attendu 47 ans avant de remporter son deuxième trophée dans la compétition.

Une grande fierté pour le capi­taine Filippo Volandri, qui comme il l’a expliqué dans des propos rapportés par Ubitennis, voulait triom­pher avec Matteo Berrettini dans l’équipe.

« Nous voulions entrer dans l’his­toire en gagnant deux fois de suite. Je pense à Matteo qui ne pouvait pas jouer l’année : on a fait un pacte avec Jannik, on voulait revenir ici et gagner avec lui. Cela a été possible grâce au travail de tout le monde, et aussi grâce à Arnaldi et Cobolli qui nous ont aidés à arriver jusqu’ici. »