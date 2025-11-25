AccueilATPFilippo Volandri, capitaine de l'Italie, sur ses échanges avec Jannik Sinner :...
Filippo Volandri, capi­taine de l’Italie, sur ses échanges avec Jannik Sinner : « Il m’écri­vait chaque jour de manière individuelle »

Davis Cup Finale 2025 Bologne - 21/11/2025 -

Heureux comme jamais après avoir réalisé un incroyable triplé avec l’Italie en Coupe Davis, le capi­taine, Filippo Volandri, ému aux larmes, a logi­que­ment fait le tour des médias pour revenir sur cet exploit en l’ab­sence de ses deux meilleurs joueurs : Jannik Sinner et Lorenzo Musetti. 

Interrogé sur ses échanges avec le 2e joueur mondial et héros des deux dernières éditions, ‘il capi­tano’ a révélé que le contact a toujours été présent durant la compétition. 

« Dans la conver­sa­tion que nous avons avec l’équipe de Coupe Davis, il nous a féli­cités pour notre victoire. Et chaque jour, il m’écri­vait de manière indi­vi­duelle pour me dire : ‘Continue comme tu l’as toujours fait, garde le groupe soudé et fais confiance aux joueurs’. »

Publié le mardi 25 novembre 2025 à 16:16

