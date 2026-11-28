Après la victoire de Lorenzo Musetti contre Jakub Mensik et la défaite de Flavio Cobolli contre Jiri Lehecka, l’Italie, déjà triple tenante du titre, s’est quali­fiée en finale de Coupe Davis au bout du suspens face à la République Tchèque.

Lorenzo Musetti et Andrea Vavassori ont en effet remporté un double décisif, au tie‐break du troi­sième set, face à Jiri Lehecka et Tomas Machac : 3–6, 6–1, 7–6(4).

Dans des propos relayés par Ubitennis, le capi­taine italien, Filippo Volandri, a évoqué cette régu­la­rité même sans Jannik Sinner, absent pour la deuxième année consécutive.

« C’est ce qui me rend le plus fier, car nous travaillons avec ces jeunes depuis toujours. L’équipe a gagné la première année sans Berrettini, elle a gagné la deuxième année avec une équipe diffé­rente. L’année dernière, Lorenzo et Jannik n’étaient pas là. L’équipe a toujours eu l’habitude de se comporter comme une équipe, quels que soient les joueurs présents. Il va de soi que n’importe quel capi­taine aime­rait avoir un joueur comme Jannik dans son équipe, mais nous avons toujours eu l’habitude de donner le meilleur de nous‐mêmes avec les joueurs présents, et non avec ceux qui manquaient à l’appel. C’est donc une équipe solide quoi qu’il arrive. Ce que je leur ai dit le premier jour, c’est que nous voulions aller jusqu’en finale, et nous y sommes parvenus. Ensuite, nous nous battrons jusqu’au bout, comme nous l’avons fait ce samedi, pour que le titre reste en Italie encore une année. »

📊 L’Italie 🇮🇹 est la première équipe à se quali­fier en finale de 4 éditions consé­cu­tives de Coupe Davis depuis la Suède 🇸🇪 qui avait réalisé un 7 à la suite entre 1983 et 1989. pic.twitter.com/Do0QpYmv0A — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 28, 2026

Pour tenter de remporter un quatrième titre consé­cutif, l’Italie affron­tera dimanche en finale l’Espagne de Carlos Alcaraz ou la Grande Bretagne du numéro 1 mondial en double, Henry Patten.