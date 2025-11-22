Après avoir offert à l’Italie sa victoire contre la Belgique en demi‐finales de la Coupe Davis, au terme d’un jeu décisif d’anthologie face à Zizou Bergs, le 22e mondial Flavio Cobolli a laissé éclater sa joie en arra­chant son maillot, un geste qui a rappelé celui de Novak Djokovic après sa finale épique contre Carlos Alcaraz à Cincinnati en 2023.

Le capi­taine italien, Filippo Volandri, n’a pas manqué de taquiner son joueur en confé­rence de presse : « Il veut nous montrer qu’il passe du temps à la salle de sport (sourire). »

La Squadra Azzurra dispu­tera désor­mais la finale face à l’Allemagne ou l’Espagne, avec l’ambition de décro­cher un troi­sième titre consécutif.