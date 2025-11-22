AccueilCoupe DavisFilippo Volandri, capitaine italien, sur la célébration de Cobolli : "Il veut...
Coupe Davis

Filippo Volandri, capi­taine italien, sur la célé­bra­tion de Cobolli : « Il veut nous montrer qu’il s’en­traîne à la salle de sport »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

588

Après avoir offert à l’Italie sa victoire contre la Belgique en demi‐finales de la Coupe Davis, au terme d’un jeu décisif d’anthologie face à Zizou Bergs, le 22e mondial Flavio Cobolli a laissé éclater sa joie en arra­chant son maillot, un geste qui a rappelé celui de Novak Djokovic après sa finale épique contre Carlos Alcaraz à Cincinnati en 2023.

Le capi­taine italien, Filippo Volandri, n’a pas manqué de taquiner son joueur en confé­rence de presse : « Il veut nous montrer qu’il passe du temps à la salle de sport (sourire). »

La Squadra Azzurra dispu­tera désor­mais la finale face à l’Allemagne ou l’Espagne, avec l’ambition de décro­cher un troi­sième titre consécutif.

Publié le samedi 22 novembre 2025 à 13:54

Article précédent
Mouratoglou : « Quand j’en­tends que Sinner est meilleur que tous les autres, mais qu’Alcaraz est le meilleur des deux, désolé, mais je n’y crois pas. Ce n’est pas Federer‐Nadal »
Article suivant
Javier Frana, capi­taine de l’Argentine, sur Zverev : « Il a eu un geste envers mon plus jeune fils, qui était très triste après la défaite. Alexander est passé, l’a vu, a fait un mètre, mais il est revenu vers lui, l’a soulevé, l’a serré dans ses bras, lui a parlé et a pris une photo »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.