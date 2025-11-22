Après avoir offert à l’Italie sa victoire contre la Belgique en demi‐finales de la Coupe Davis, au terme d’un jeu décisif d’anthologie face à Zizou Bergs, le 22e mondial Flavio Cobolli a laissé éclater sa joie en arrachant son maillot, un geste qui a rappelé celui de Novak Djokovic après sa finale épique contre Carlos Alcaraz à Cincinnati en 2023.
Le capitaine italien, Filippo Volandri, n’a pas manqué de taquiner son joueur en conférence de presse : « Il veut nous montrer qu’il passe du temps à la salle de sport (sourire). »
La Squadra Azzurra disputera désormais la finale face à l’Allemagne ou l’Espagne, avec l’ambition de décrocher un troisième titre consécutif.
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 13:54