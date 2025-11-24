Lors d’une inter­view accordée au Corrierre della Serra, Fabio Fognini a donné son avis sur la semaine de Coupe Davis à Bologne, qui s’est achevée par un troi­sième sacre consé­cutif de l’Italie.

« Ils ont trans­formé la Coupe Davis, pour le pire, dit‐on. Je le pense aussi. Les meilleurs joueurs demandent à la disputer une fois tous les deux ans, je ne sais pas quoi penser. Bien sûr, les forfaits de Sinner et Alcaraz lui ont fait perdre de son pres­tige. Il manque des noms, parmi les 10 meilleurs, il n’y avait que Zverev. Ce n’est pas bon pour la Coupe Davis. Il faut revoir le format. La prio­rité de Jannik et Carlos ne sera jamais la Coupe Davis. »