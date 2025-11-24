Lors d’une interview accordée au Corrierre della Serra, Fabio Fognini a donné son avis sur la semaine de Coupe Davis à Bologne, qui s’est achevée par un troisième sacre consécutif de l’Italie.
« Ils ont transformé la Coupe Davis, pour le pire, dit‐on. Je le pense aussi. Les meilleurs joueurs demandent à la disputer une fois tous les deux ans, je ne sais pas quoi penser. Bien sûr, les forfaits de Sinner et Alcaraz lui ont fait perdre de son prestige. Il manque des noms, parmi les 10 meilleurs, il n’y avait que Zverev. Ce n’est pas bon pour la Coupe Davis. Il faut revoir le format. La priorité de Jannik et Carlos ne sera jamais la Coupe Davis. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 12:08