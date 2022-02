Nouveau coup dur pour l’équipe d’Italie qui doit se déplacer en Slovaquie pour le barrage de la Coupe Davis les 4 et 5 mars prochains.

Alors que Matteo Berrettini va passer des examens afin d’éva­luer sa bles­sure aux abdo­mi­naux suite à son forfait à Acapulco et qu’il sera très proba­ble­ment forfait, c’est au tour de Fabio Fognini de renoncer après une entorse mollet contractée lors du tournoi de Rio.

« Bonjour à tous, je voudrais vous donner des nouvelles de ma condi­tion physique après le voyage en Amérique du Sud. Pendant le match du huitième tour du tournoi à Rio, j’ai souf­fert d’une entorse au mollet et, une fois de retour en Italie, j’ai effectué tous les contrôles possibles pour comprendre l’étendue de la bles­sure et inter­venir avec la thérapie appro­priée. Sur les conseils des méde­cins, je dois m’ar­rêter et me reposer pour éviter que la tension ne s’ag­grave. Pour cette raison, je ne serai pas en mesure de défendre les couleurs italiennes lors du prochain match de Coupe Davis en Slovaquie. Je suis amer car les enga­ge­ments dans l’équipe natio­nale ont toujours été une prio­rité pour moi. Je souhaite la meilleure des chances à toute l’équipe Davis. Forza Azzurri », a écrit l’Italien sur son compte Instagram qui sera remplacé par Stefano Travaglia.