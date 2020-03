Fabio Fognini est un homme comblé. Le numéro 1 italien a facilement qualifié son pays pour les phases finales de la Coupe Davis face à la Corée du Sud (4-0) dans une salle à huis clos. Forcément, l’ambiance n’était pas au rendez-vous fait le fait de jouer sous les couleurs de son pays est un sentiment très particulier pour le 11e joueur mondial : « Bien que l’environnement n’ait pas été idéal pour une Coupe Davis, l’objectif de se qualifier pour Madrid est atteint. Lorsque vous jouez pour votre drapeau et représentez un pays entier, c’est un sentiment différent et unique. Comme je l’ai dit, le premier objectif est rempli. A la fin de la saison, nous essayerons de voir plus loin.«