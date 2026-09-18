Joao Fonseca, qui avait été contraint de déclarer forfait avant le début de l’US Open, effec­tuera son retour à la compé­ti­tion ce week‐end avec l’équipe du Brésil, opposée à la Suisse à Rio de Janeiro.

Interrogé en confé­rence de presse avant le début des rencontres, le jeune Brésilien a rappelé à quel point la Coupe Davis avait toujours compté pour lui et assuré qu’il donne­rait son maximum pour son équipe.

« Tout le monde sait à quel point la Coupe Davis est impor­tante pour moi. Depuis mes années juniors, je me suis toujours énor­mé­ment investi dans cette compé­ti­tion. Ce sont toujours les semaines les plus impor­tantes de l’année pour moi. Je reve­nais toujours plus léger, plus heureux. Être ici avec l’équipe, dans cette ambiance d’unité, c’est fantas­tique et toujours très béné­fique pour tout le monde » a déclaré Joao Fonseca.