Joao Fonseca, qui avait été contraint de déclarer forfait avant le début de l’US Open, effectuera son retour à la compétition ce week‐end avec l’équipe du Brésil, opposée à la Suisse à Rio de Janeiro.
Interrogé en conférence de presse avant le début des rencontres, le jeune Brésilien a rappelé à quel point la Coupe Davis avait toujours compté pour lui et assuré qu’il donnerait son maximum pour son équipe.
« Tout le monde sait à quel point la Coupe Davis est importante pour moi. Depuis mes années juniors, je me suis toujours énormément investi dans cette compétition. Ce sont toujours les semaines les plus importantes de l’année pour moi. Je revenais toujours plus léger, plus heureux. Être ici avec l’équipe, dans cette ambiance d’unité, c’est fantastique et toujours très bénéfique pour tout le monde » a déclaré Joao Fonseca.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 17:48