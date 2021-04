L’ITF et Kosmos Tennis viennent tout juste de confirmer l’in­for­ma­tion, Innsbruck et Turin rejoignent Madrid en tant qu’hôtes de la Coupe Davis, dès cette année. Chaque ville accueillera deux des six groupes et un quart de finale. Les demi‐finales et la fine se dérou­le­ront à la Madrid Arena. Les matchs à Innsbruck, en Autriche, se dérou­le­ront à l’Olympia‐Halle, et à la Pala Alpitour Arena à Turin, qui accueillera aussi les Finales ATP.

« Nous sommes très heureux de présenter les finales de la Coupe Davis à Innsbruck et à Turin. Les deux villes ont soumis des offres impres­sion­nantes qui non seule­ment promettent une expé­rience de classe mondiale aux joueurs et aux fans, mais incluent égale­ment des mesures strictes pour assurer la santé et la sécu­rité de tous les parti­ci­pants. Il était impor­tant de trouver deux villes euro­péennes bien reliées à Madrid, avec des condi­tions de jeu simi­laires, pour offrir une tran­si­tion en douceur aux joueurs venant d’autres sites », s’est réjoui Albert Costa, direc­teur des Finales de la Coupe Davis.

La Coupe Davis « by Rakuten Finals 2021 » se dérou­lera sur une dizaine de jours fin novembre et début décembre.