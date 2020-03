Qui a dit que la Coupe Davis ne voulait plus rien dire ?

Sûrement pas Marton Fucsovics, le héros du week-end pour la Hongrie qui s’est qualifiée pour la phase finale en dominant la Belgique lors du dernier match entre Marton et Bemelmans (6-7 (7/9), 6-4, 6-2. « Je suis l’homme le plus heureux du monde, et c’est un des plus beaux moments de ma carrière. Je devais partir demain pour Indian Wells, mais j’ai décidé de rester avec mon équipe pour fêter cela car je veux savourer ce moment unique, et aussi profiter encore de ma famille »