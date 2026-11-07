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Gaël Monfils annonce la couleur après avoir été nommé capi­taine des Bleus à la surprise géné­rale : « Je veux créer la dyna­mique qui nous permettra d’aller cher­cher des titres ensemble »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il répé­tait depuis plusieurs mois qu’il se tour­ne­rait vers la finance lorsqu’il mettrait un terme à sa carrière, Gaël Monfils va fina­le­ment rester très impliqué dans le monde du tennis.

Personne ne s’y atten­dait et pour­tant. Honoré cette semaine au Rolex Paris Masters, le néo‐retraité a été nommé capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. Si Jo‐Wilfried Tsonga avait clai­re­ment postulé pour ce poste, c’est fina­le­ment son ami qui succè­dera à Paul‐Henri Matthieu.

« C’est une immense fierté de devenir capi­taine de l’équipe de France. Ce maillot bleu repré­sente telle­ment de choses pour moi. Je veux construire un véri­table projet collectif et créer la dyna­mique qui nous permettra d’aller cher­cher des titres ensemble », a déjà réagi « La Monf » dans un commu­niqué de la Fédération Française de Tennis (FFT).

Il est précisé qu’il sera épaulé par Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance à la FFT, et Richard Gasquet, membre de la cellule expert. Une vraie équipe de « Mousquetaires » !

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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