Alors qu’il répé­tait depuis plusieurs mois qu’il se tour­ne­rait vers la finance lorsqu’il mettrait un terme à sa carrière, Gaël Monfils va fina­le­ment rester très impliqué dans le monde du tennis.

Personne ne s’y atten­dait et pour­tant. Honoré cette semaine au Rolex Paris Masters, le néo‐retraité a été nommé capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. Si Jo‐Wilfried Tsonga avait clai­re­ment postulé pour ce poste, c’est fina­le­ment son ami qui succè­dera à Paul‐Henri Matthieu.

« C’est une immense fierté de devenir capi­taine de l’équipe de France. Ce maillot bleu repré­sente telle­ment de choses pour moi. Je veux construire un véri­table projet collectif et créer la dyna­mique qui nous permettra d’aller cher­cher des titres ensemble », a déjà réagi « La Monf » dans un commu­niqué de la Fédération Française de Tennis (FFT).

Les réac­tions de Gaël Monfils, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, et de Gilles Moretton, président de la FFT.



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Il est précisé qu’il sera épaulé par Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance à la FFT, et Richard Gasquet, membre de la cellule expert. Une vraie équipe de « Mousquetaires » !