Alors qu’il répétait depuis plusieurs mois qu’il se tournerait vers la finance lorsqu’il mettrait un terme à sa carrière, Gaël Monfils va finalement rester très impliqué dans le monde du tennis.
Personne ne s’y attendait et pourtant. Honoré cette semaine au Rolex Paris Masters, le néo‐retraité a été nommé capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. Si Jo‐Wilfried Tsonga avait clairement postulé pour ce poste, c’est finalement son ami qui succèdera à Paul‐Henri Matthieu.
« C’est une immense fierté de devenir capitaine de l’équipe de France. Ce maillot bleu représente tellement de choses pour moi. Je veux construire un véritable projet collectif et créer la dynamique qui nous permettra d’aller chercher des titres ensemble », a déjà réagi « La Monf » dans un communiqué de la Fédération Française de Tennis (FFT).
Il est précisé qu’il sera épaulé par Gilles Simon, directeur de la haute performance à la FFT, et Richard Gasquet, membre de la cellule expert. Une vraie équipe de « Mousquetaires » !
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.