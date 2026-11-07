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« Gaël Monfils est‐il vrai­ment le plus légi­time à ce poste ? Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélec­tionné, qui n’a même pas le diplôme obli­ga­toire pour la fonc­tion, et qui devait bosser dans la finance… », ques­tionne Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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La nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis fait déjà beau­coup parler.

Déjà parce que c’est une énorme surprise et aussi parce que le néo‐retraité répète depuis un moment qu’il souhaite travailler dans la finance.

Le jour­na­liste Benoît Maylin, par exemple, ne semble pas vrai­ment convaincu par ce choix de la Fédération Française de Tennis (FFT).

« Mais d’où ça sort encore cette nomi­na­tion ? Monfils, capi­taine. Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélec­tionné. Qui n’a même pas le diplôme d’Etat, obli­ga­toire pour la fonc­tion. Qui devait bosser dans la finance… Est‐il vrai­ment le plus légi­time à ce poste ? », a réagi le chro­ni­queur sur le réseau social X.

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 12:34

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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