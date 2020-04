Depuis la maison de ses parents à Santiago au Chili, Cristian Garin a été interrogé par ESPN où il adresse certaines critiques au nouveau format de la Coupe Davis : « Je trouve que ce nouveau format a fait disparaît l’essence de la Coupe Davis. Je n’ai pas aimé la dernière édition et je pense que nous devons faire quelque chose. Au niveau du stade et des installations, c’était spectaculaire, mais nous avons vu des matchs qui doivent se jouer devant 10 000 personnes et qui ont eu lieu devant même pas 1 500. Et le public n’était pas aussi chaud qu’avec le format historique. » L’actuel 18e mondial ne disputera pas la prochaine édition (si elle peut avoir lieu) puisque le Chili n’est pas qualifié.