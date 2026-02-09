Le numéro 1 trico­lore, c’est Arthur Rinderknech, 28e mondial, et il a plei­ne­ment assumé son rôle en appor­tant deux points en simple à la France pour s’im­poser face à la Slovaquie (3−1) au premier tour de la Coupe Davis.

Dans des propos relayés par L’Equipe, Richard Gasquet, membre de la cellule expert de la Fédération fran­çaise de tennis (FFT), s’est montré élogieux.

« Arthur a montré beau­coup de carac­tère. Or, la Coupe Davis, c’est avant tout du carac­tère et pas toujours le niveau de jeu. C’est le leader de cette équipe. Le clas­se­ment ne ment pas. Quand tu es en finale de Masters 1000, c’est à toi derrière d’être le meilleur sur le court. Quand tu joues chez toi à la maison, les victoires, il faut les enchaîner contre des gars qui n’ont rien à perdre. Ça demande pas mal d’ex­pé­rience, et c’est ce que cette équipe est en train d’acquérir. »

A noter que la France défiera le Canada à l’ex­té­rieur au prochain tour, prévu en septembre prochain.