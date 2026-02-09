Le numéro 1 tricolore, c’est Arthur Rinderknech, 28e mondial, et il a pleinement assumé son rôle en apportant deux points en simple à la France pour s’imposer face à la Slovaquie (3−1) au premier tour de la Coupe Davis.
Dans des propos relayés par L’Equipe, Richard Gasquet, membre de la cellule expert de la Fédération française de tennis (FFT), s’est montré élogieux.
« Arthur a montré beaucoup de caractère. Or, la Coupe Davis, c’est avant tout du caractère et pas toujours le niveau de jeu. C’est le leader de cette équipe. Le classement ne ment pas. Quand tu es en finale de Masters 1000, c’est à toi derrière d’être le meilleur sur le court. Quand tu joues chez toi à la maison, les victoires, il faut les enchaîner contre des gars qui n’ont rien à perdre. Ça demande pas mal d’expérience, et c’est ce que cette équipe est en train d’acquérir. »
A noter que la France défiera le Canada à l’extérieur au prochain tour, prévu en septembre prochain.
Publié le lundi 9 février 2026 à 10:28