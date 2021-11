Pour son entrée en lice dans cette Coupe Davis 2021 disputée à Innsbruck, l’équipe de France a très mal débuté sa rencontre face à la République Tchèque.

Aligné d’en­trée par le capi­taine Sébastien Grosjean pour affronter le deuxième joueur tchèque, Tomas Machac, 143e mondial, Richard Gasquet a coulé, et le mot est faible, tant il est apparu en très grande diffi­culté sur le court. Totalement dépassé physi­que­ment et même tennis­ti­que­ment, le Tricolore s’est incliné en deux manches, 6–7(3), 2–6, en 1h35 de jeu.

Une défaite assez terrible pour la France et son capi­taine Grosjean, qui s’est mani­fes­te­ment trompé. Car on risque de reparler encore long­temps de ce choix plus que curieux d’ali­gner Richard Gasquet, 35 ans, rincé par le poids des années et une année chargée, au détri­ment de la jeunesse et d’un joueur comme Arthur Rinderknech par exemple.

Désormais, tous les espoirs du groupe France reposent sur les épaules d’Adrian Mannarino, qui va devoir battre le coriace Jiri Vesely, 82e mondial, un joueur toujours très diffi­cile à battre surtout dans des condi­tions indoor.