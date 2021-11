Sébastien Grosjean a fait son choix. Après le forfait d’Ugo Humbert, il a convoqué fina­le­ment Hugo Gaston et Adrian Mannarino. Les trico­lores seront 6 (Mahut, Rinderknech, P2H, Gasquet) à se rendre à Innsbruck (25 Novembre au 5 Décembre) pour la phase qualificative.

« Au vu de leur fin de saison, Hugo Gaston et Adrian Mannarino méritent leur place en équipe de France. Hugo a signé un magni­fique parcours au Rolex Paris Masters en attei­gnant les quarts de finale, avec une qualité de jeu excep­tion­nelle. De son côté, Adrian retrouve un niveau de jeu très inté­res­sant après de belles victoires face à Andrey Rublev à Moscou et Nikoloz Basilashvili au Rolex Paris Masters. Je compte donc sur eux pour aider l’équipe de France à se quali­fier pour les quarts de finale. Par ailleurs, partir avec six joueurs permet d’of­frir plus de possi­bi­lités », explique Sébastien Grosjean, capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.