Les Bleus ont débarqué à Innsbruck il y a deux jours, où ils affron­te­ront la République Tchèque et la Grande‐Bretagne en phase de poules.

Mais avant que la compé­ti­tion ne démarre jeudi, Sébastien Grosjean doit faire un choix fort. Son équipe, composée actuel­le­ment de six éléments, doit être ramenée à cinq joueurs.

Pour pallier le forfait d’Ugo Humbert, le capi­taine avait en effet décidé de sélec­tionner Hugo Gaston et Adrian Mannarino, en plus de Richard Gasquet, Arthur Rinderknech, Nicolas Mahut et Pierre‐Hugues Herbert.

Grâce à ses obser­va­tions, sur la surface en Autriche, l’in­té­gra­tion de chacun, les états de forme, Grosjean doit donner sa liste défi­ni­tive mercredi.

Si l’on excepte logi­que­ment la paire sacrée au Masters de Turin, Mahut‐Herbert, les autres joueurs sont poten­tiel­le­ment tous en danger. Le suspens reste entier.