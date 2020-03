Battu en barrages par la Colombie pour jouer la finale à Madrid, l’Argentin et ses supporters vont manquer à la compétition. Malgré cela, le capitaine Gaston Gaudio reste très positif d’autant qu’il se réjouit de jouer prochainement à la maison : « Après avoir été éliminés lors ces barrages, c’est une très bonne option de retrouver notre public pour affronter la Biélorussie, rejouer chez nous est un immense plaisir. Je ne doute pas que ce sera une fête, comme celle à San Juan en 2018. Nous avons six mois pour être prêts et je sais que tous mes joueurs sont très motivés »