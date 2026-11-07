Totalement inattendue, la nomination de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis suscite énormément de réactions, et pas forcément positives, à l’image de celle du journaliste Benoît Maylin : « Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélectionné. Qui n’a même pas le diplôme d’Etat, obligatoire pour la fonction. Qui devait bosser dans la finance… Est‐il vraiment le plus légitime à ce poste ? »
Présent ce samedi au Rolex Paris Masters, aux côtés du président de la Fédération Française de Tennis (FFT), Gilles Moretton, Gilles Simon, directeur de la haute performance du tennis français, a défendu son ami et justifié ce choix devant les journalistes. Des propos rapportés par L’Équipe :
« Alors, ce n’est pas comme s’il avait quitté le circuit il y a très longtemps. Ce n’est pas comme s’il ne connaît pas absolument tous les joueurs étrangers du circuit étranger et nos joueurs évidemment, aussi. Donc si la question c’est de savoir s’il est à jour et s’il sera à jour de ce qui se fait, bien évidemment qu’il le sera. Je pense que c’est quelque chose qui lui tenait à coeur, plus que ce que vous pouvez penser ou imaginer. L’équipe de France est très importante pour lui. Il a honoré énormément de sélections (12 victoires en 13 matches en simple, succès lors de sa seule sélection en double). Il a souvent été là quand on a joué les finales (présent lors des défaites en Serbie en 2010 et contre la Suisse en 2014, absent de la victoire face à la Belgique en 2017 et du revers contre la Croatie en 2018). Il a performé à un niveau en Coupe Davis… Moi, je n’ai pas vu d’autres joueurs performer à ce niveau‐là de ma génération. Battre des Ferrer (en 2010), des Federer (en 2014). Et je pense qu’on oublie un peu toutes ces choses‐là. Toujours disponible aussi pour les Jeux Olympiques (quart‐finaliste à Pékin et à Rio en simple), qui étaient des objectifs pour lui. Le maillot est très important pour lui. Et bien évidemment, il connaît tout le monde. Il est sur le circuit depuis toujours et il sera prêt. »
Publié le samedi 7 novembre 2026 à 18:22