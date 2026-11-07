Totalement inat­tendue, la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis suscite énor­mé­ment de réac­tions, et pas forcé­ment posi­tives, à l’image de celle du jour­na­liste Benoît Maylin : « Lui qui a posé un paquet de lapins lorsqu’il était sélec­tionné. Qui n’a même pas le diplôme d’Etat, obli­ga­toire pour la fonc­tion. Qui devait bosser dans la finance… Est‐il vrai­ment le plus légi­time à ce poste ? »

Présent ce samedi au Rolex Paris Masters, aux côtés du président de la Fédération Française de Tennis (FFT), Gilles Moretton, Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance du tennis fran­çais, a défendu son ami et justifié ce choix devant les jour­na­listes. Des propos rapportés par L’Équipe :

« Alors, ce n’est pas comme s’il avait quitté le circuit il y a très long­temps. Ce n’est pas comme s’il ne connaît pas abso­lu­ment tous les joueurs étran­gers du circuit étranger et nos joueurs évidem­ment, aussi. Donc si la ques­tion c’est de savoir s’il est à jour et s’il sera à jour de ce qui se fait, bien évidem­ment qu’il le sera. Je pense que c’est quelque chose qui lui tenait à coeur, plus que ce que vous pouvez penser ou imaginer. L’équipe de France est très impor­tante pour lui. Il a honoré énor­mé­ment de sélec­tions (12 victoires en 13 matches en simple, succès lors de sa seule sélec­tion en double). Il a souvent été là quand on a joué les finales (présent lors des défaites en Serbie en 2010 et contre la Suisse en 2014, absent de la victoire face à la Belgique en 2017 et du revers contre la Croatie en 2018). Il a performé à un niveau en Coupe Davis… Moi, je n’ai pas vu d’autres joueurs performer à ce niveau‐là de ma géné­ra­tion. Battre des Ferrer (en 2010), des Federer (en 2014). Et je pense qu’on oublie un peu toutes ces choses‐là. Toujours dispo­nible aussi pour les Jeux Olympiques (quart‐finaliste à Pékin et à Rio en simple), qui étaient des objec­tifs pour lui. Le maillot est très impor­tant pour lui. Et bien évidem­ment, il connaît tout le monde. Il est sur le circuit depuis toujours et il sera prêt. »