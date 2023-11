Dans une inter­view un peu lunaire donnée à nos collègues de L’Équipe, Sébastien Grosjean nous explique avec beau­coup de verve que c’est Arthur Fils qui est allé le cher­cher et que le projet était trop passion­nant pour qu’il ne quitte pas son poste alors même que se profi­lait les Jeux olym­piques à Paris…

Interrogé sur le fait qu’il ne soit pas parvenu une seule fois à quali­fier les Bleus pour les phases finales de la Coupe Davis, Sébastien Grosjean a donné une expli­ca­tion limpide que va appré­cier par exemple Nicolas Mahut.

« La formule te dit l’im­por­tance d’une équipe de double avec trois matches à jouer. On l’avait eu à une époque, et on ne l’a plus eu après. Avec deux simples et un double, avec les équipes que tu as en face, c’est dur de gagner les deux simples. On a perdu des matches très accro­chés, et c’est le double qui a fait basculer. »