Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, Sébastien Grosjean se dit « affecté » par l’idée de jouer la Coupe Davis à huis clos à Innsbruck.

« Il va falloir faire avec et aller cher­cher des ressources mentales, à l’image de la reprise il y a un an et demi dans les stades vides. C’est diffi­cile et regret­table de ne pas avoir de public en Coupe Davis » a expliqué le capi­taine de l’équipe de France.

Certains vont lui rétor­quer à juste titre que lors du premier match de la France en 2019 à Madrid face au Japon, il était quatre en tribunes et 14 si on compte aussi les offi­ciels venus en nombre pour faire un peu de bruit.

Sur le sujet du possible relo­ca­li­sa­tion qui pour le coup semble « logique » vu le huis‐clos, le capi­taine a précisé que c’était trop tôt pour évoquer cette éventualité.