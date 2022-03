Alors que l’équipe de France va affronter dans quelques minutes l’équipe d’Équateur, à Pau, en barrage de la Coupe Davis, son capi­taine, Sébastien Grosjean, est revenu sur l’im­por­tance du format domicile/extérieur pour une compé­ti­tion qui a toujours reposé sur cet esprit de partage avec les spectateurs.

« Les joueurs avaient l’ha­bi­tude de jouer la Coupe Davis en septembre. Ça étale un peu, c’est bien mieux comme ça. Il y a désor­mais la possi­bi­lité qu’il y ait plus de rencontres domicile/extérieur. Ça se rapproche… Il faut essayer de faire le maximum pour retrouver la vraie formule qui avait fait la magie de cette compé­ti­tion. Pour la phase finale, on a évoqué Abu Dhabi. Je n’ai pas entendu parler d’autres lieux, sans avoir de confir­ma­tion non plus. »