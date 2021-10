Dans un commu­niqué envoyé ce matin par la FFT, le capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Sébastien Grosjean, a donné le cap qu’il allait suivre pour remplacer Ugo Humbert : « Ugo m’a informé que son état de forme ne lui permet­trait pas d’être compé­titif pour défendre les couleurs de la France en Coupe Davis. Il préfère donc décliner la sélec­tion. Je lui souhaite de se réta­blir au plus vite pour entamer la prochaine saison. Je me laisse le temps de suivre les résul­tats du Rolex Paris Masters et du Challenger de Roanne pour remplacer Ugo. »

En citant le chal­lenger de Roanne, dont ce sera la première édition (du 8 au 14 novembre), Sébastien Grosjean fixe une date limite. Espérons que cette fois il sera mieux informé sur l’état de santé du joueur qui rempla­cera le Mosellan.